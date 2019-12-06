Нормандський формат у нерівних умовах: правник спрогнозував наслідки зустрічі у Парижі

Сама участь Президента України Володимира Зеленського у зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі, несе суттєві ризики для національної безпеки країни.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив правник, директор міжнародної спілки "Інститут національної політики" Юрій Шуліпа.

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Він вважає, що будь-яке рішення, прийняте у нормандському форматі, яке згодом призводить до зміни, або до прийняття нових законів, апріорі ставить під загрозу національну безпеку України. Крім того, за його словами, будь-яке подібне рішення є капітуляційним.

Шуліпа також наголосив, що для України нормандський формат, так само як і Тристороння група в Мінську, функціонує в односторонньому, добровільно-примусовому порядку.

Україна на цих майданчиках під тиском представників країни-агресора приймає на себе різні зобов'язання, виконує їх, а Росія – ні. Хоча, документи, які підпишуть на саміті в нормандському форматі, будуть мати лише політичний, а не юридичний (не обов'язковий до виконання) характер, що не тягне жодних для України правових наслідків,

– сказав правник.

Тому, на його думку, для України результат зустрічі в нормандському форматі може мати два наслідки:

Зустріч завершиться нічим;

Будуть підписані документи, виконання яких спричинить здачу національних інтересів.

Шуліпа підкреслив, що сам по собі нормандський формат, це – інструмент зовнішнього управління Україною з боку країни-агресора. "Нормандський формат, як і мінські домовленості, був нав'язаний Україні силою, в результаті віроломного наступу російських окупаційних військ влітку-восени 2014 року. Нормандський формат, це – майданчик не рівних сторін", – додав він.

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Правник нагадав також, що представники країни-агресора Росії через участь у нормандському форматі займаються продовженням реалізації агресивної зовнішньої політики проти України іншими невійськовими засобами політичного та інформаційного шантажу і надання різного тиску на її вище політичне керівництво.

"Практика функціонування нормандського формату показує, що основу прийнятих на ньому рішень складають вимоги країни-агресора, багато в чому суперечать міжнародному праву, законодавству і національним інтересам України. Участь країни-агресора Росії в нормандському форматі стосовно до України призводить до висновку про порушення Росією одного з основних принципів сучасного міжнародного права – принципу невтручання у внутрішні справи України", – зазначив він.

Беручи участь в нормандському форматі, Україна – країна-жертва російської агресії, підпадає під зовнішнє управління з боку країни-агресора, в тому обсязі, в якому Україні доводиться виконувати рішення, досягнуті під тиском і при участі в його розробці представників країни-агресора і в інтересах країни-агресора,

– підкреслив Шуліпа.

При цьому, за його словами, інші учасники нормандського формату – глави Франції і Німеччини, в основному грають ролі статистів і лише формально демонструють образи миротворців, не інакше як для підняття своїх рейтингів в очах електорату.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: