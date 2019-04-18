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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський прийшов на "Право на владу" представити свою команду: онлайн-трансляція

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      Право на владу - Зеленський - онлайн трансляція 18.04.2019
      Володимир Зеленський прийшов на ефір 1+1 / РБК-Україна

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський прийшов на програму 1+1 "Право на владу", щоб представити свою команду.

      А от інший кандидат Петро Порошенко раніше заявив, що на програму не прийде.

      Читайте також: Як "Олімпійський" готується до дебатів між Порошенком і Зеленським: фото, відео

      "Судячи з тієї реакції, яка була минулого четверга, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу" 1 + 1 ", тим більше вже видно, що ефір добре підготовлений і ніщо і ніхто не повинен зіпсувати це свято", – зазначив спікер виборчого штабу П.Порошенко Олег Медведєв.

      Ефір 18 квітня має стати першою появою Зеленського у студії політичного ток-шоу. 

      Зеленський на "Право на владу": онлайн-трансляція

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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