Зеленський прийшов на "Право на владу" представити свою команду: онлайн-трансляція

Кандидат у президенти Володимир Зеленський прийшов на програму 1+1 "Право на владу", щоб представити свою команду.

А от інший кандидат Петро Порошенко раніше заявив, що на програму не прийде.

Читайте також: Як "Олімпійський" готується до дебатів між Порошенком і Зеленським: фото, відео

"Судячи з тієї реакції, яка була минулого четверга, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу" 1 + 1 ", тим більше вже видно, що ефір добре підготовлений і ніщо і ніхто не повинен зіпсувати це свято", – зазначив спікер виборчого штабу П.Порошенко Олег Медведєв.

Ефір 18 квітня має стати першою появою Зеленського у студії політичного ток-шоу.

Зеленський на "Право на владу": онлайн-трансляція