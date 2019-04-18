Зеленський прийшов на "Право на владу" представити свою команду: онлайн-трансляція
Кандидат у президенти Володимир Зеленський прийшов на програму 1+1 "Право на владу", щоб представити свою команду.
А от інший кандидат Петро Порошенко раніше заявив, що на програму не прийде.
Читайте також: Як "Олімпійський" готується до дебатів між Порошенком і Зеленським: фото, відео
"Судячи з тієї реакції, яка була минулого четверга, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу" 1 + 1 ", тим більше вже видно, що ефір добре підготовлений і ніщо і ніхто не повинен зіпсувати це свято", – зазначив спікер виборчого штабу П.Порошенко Олег Медведєв.
Ефір 18 квітня має стати першою появою Зеленського у студії політичного ток-шоу.
Зеленський на "Право на владу": онлайн-трансляція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10