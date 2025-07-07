У Запоріжжі експравоохоронець застрелив колегу і намагався надурити слідство

У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця. Йому інкримінують умисне вбивство колеги, за яке "світить" 15 років позбавлення волі.

Зловмисник разом із жертвою служили в одному з правоохоронних органів. Вони разом орендували квартиру в Запоріжжі після вимушеного переїзду з Пологівського району через війну, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Намагався приховати вбивство товариша

16 лютого 2025 року між ними стався конфлікт. Один з правоохоронців застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї.

Лише ввечері того ж дня підозрюваний зателефонував до поліції і повідомив, що його товариш нібито застрелився.

Хоча насправді після вбивства чоловік робив усе можливо, аби "замести сліди". Він блукав містом із телефоном загиблого, аби створити враження нібито колега поїхав з дому.

Після повернення правоохоронець ретельно прибрав квартиру та знищив сліди. Спершу він намагався сховати тіло, загорнувши у килим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство.

Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію про "суїцид".

Наразі фігурант перебуває під вартою.

У Запоріжжі експравоохоронець вбив колегу / Фото ДБР

До слова, 16-річний підліток у Харкові вбив 30-річного чоловіка через особисту неприязнь, завдавши йому ударів молотком і ножем.