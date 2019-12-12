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      Правоохоронець разом із друзями забили до смерті чоловіка: суд виніс вирок

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      Суд виніс вирок за побиття до смерті чоловіка / www.newsbytesapp.com

      На Харківщині суд звільнив за законом про амністію трьох учасників вбивства, а ще одному назначив умовний термін. На даний момент рішення може бути оскаржене в апеляції.

      Куп'янський міськрайонний суд у Харківській області виніс вирок поліцейському та трьом його друзям, які побили до смерті чоловіка біля кафе. Відповідний указ був розміщений у Єдиному реєстрі судових рішень.

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      Інцидент стався 25 червня 2016 року. Подружжя Андрій та Інна Разуваєви вирішили відзначити у кафе Sam FERI закінчення школи дочки разом із друзями. За сусіднім столиком сиділа компанія, серед яких був і поліцейський. Близько опівночі правоохоронець та його компанія, будучи на підпитку, стали провокувати конфлікт. У результаті чоловіки вийшли "поговорити".

      На вулиці старший сержант поліції та його приятелі жорсткого побили Андрія Разуваєва, який від отриманих травм помер у лікарні через чотири дні. У серпні того ж року фігурантів затримали, а суд відправив їх під варту.

      У ході розгляду справи жоден із обвинувачених не визнав своєї провини. Дії двох фігурантів, у тому числі й колишнього працівника поліції, кваліфікували як хуліганство, ще одному інкримінували нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а четвертому учаснику побиття – вбивство з необережності.

      В результаті суд засудив трьох чоловіків на термін від чотирьох до п'яти років позбавлення волі, проте звільнив їх за Законом України "Про амністію в 2016 році". Ще одному засудженому тюремне ув'язнення замінили на випробувальний термін до двох років. Фігурантів також забов'язали виплатити штраф потерпілим у розмірі 411 тисяч гривень.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини України Поліція Новини Харкова Рішення суду
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