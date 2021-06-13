Суд може йому присудити штраф, або громадські роботи від 150 до 240 годин, або арешт на термін до 6 місяців. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

До теми Жорстоке побиття дівчини в Харкові: поліція розшукала 16-річного нападника

Судитимуть юнака за 125 статтею Кримінального кодексу – нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

Якби я був суддею, то я б направив цього малолітнього негідника на рік виправних робіт – підмітати вулиці, мити громадські туалети. Може тоді він усвідомить, що накоїв,

– написав Геращенко.

Побиття дівчини у Харкові: що відомо

У телеграм-каналах оприлюднили відео жорстокого побиття дівчини у компанії. Група підлітків відпочивала на лавочці. Хлопець налетів на неповнолітню дівчину та почав її жорстоко бити кулаками, а потім ще й ногами.

Матір постраждалої розповіла, що її донька зазнала суттєвих травм – нападник зламав їй ніс.

За словами жінки, її дитина була знайомою з нападником. Той нібито накинувся на неї з кулаками, бо дівчина підвищила на нього голос.

До речі, ніхто з присутніх у той день не захистився за дівчину. Зазначили, що нападника "всі боялись".

Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед жертвою. Він стояв на колінах та неохоче просив вибачення у постраждалої та інших дівчат.

Поліція знайшла зловмисника ще ввечері 12 травня.

Побиття дівчини, дивіться відео 18+: