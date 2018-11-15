Правоохоронці арештували снайпера, який розстрілював людей на Майдані

Правоохоронці затримали і заарештували снайпера, який стріляв в активістів Євромайдану в 2014 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

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За словами співрозмовника видання, підозрюваний був снайпером спецпідрозділу "Омега", його звільнили з правоохоронних органів в 2015 році.

"Заарештований він був 3 листопада, затриманий за три дні до цього... повідомлений про підозру у вбивствах активістів на Євромайдані", – розповіло джерело.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад сто учасників протесту. Загиблих Революції Гідності стали називати Небесною Сотнею.