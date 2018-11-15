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      Правоохоронці арештували снайпера, який розстрілював людей на Майдані

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      Революція Гідності
      Революція Гідності / mport.ua

      Правоохоронці затримали і заарештували снайпера, який стріляв в активістів Євромайдану в 2014 році.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

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      За словами співрозмовника видання, підозрюваний був снайпером спецпідрозділу "Омега", його звільнили з правоохоронних органів в 2015 році.

      "Заарештований він був 3 листопада, затриманий за три дні до цього... повідомлений про підозру у вбивствах активістів на Євромайдані", – розповіло джерело.

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад сто учасників протесту. Загиблих Революції Гідності стали називати Небесною Сотнею.

      Теги: Новини України Поліція Євромайдан Небесна Сотня
      Джерело: 24 Канал
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