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Правоохоронці без розпізнавальних знаків та із закритими обличчями мають зникнути з вулиць Києва

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Андрій Осадчук
Андрій Осадчук / kyiv.samopomich.ua

Кожен працівник правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків має бути легко і безперешкодно ідентифікований.

З відповідною вимогою комісія Київради з питань дотримання законності звернулася до керівництва Нацполії. Ініціював звернення депутат "Самопомочі" Андрій Осадчук, повідомляє прес-служба "Об’єднання "Самопоміч" - Київ.

"Вважаю, що треба чітко розуміти, хто і де виконує свої службові обов’язки. Чітка ідентифікація працівника поліції матиме визначальний вплив на його поведінку. Розуміючи, що його можна легко і безперешкодно ідентифікувати, він 10 разів подумає перш ніж застосує надмірну силу до цивільних та буде вдаватися до перевищення наданих законом повноважень", – сказав депутат.

Андрій Осадчук нагадав про випадки застосування надмірної сили і непропорційних заходів впливу 4 березня під час зачищення наметового містечка біля Верховної Ради України. Тоді багато поліціянтів були в балаклавах та без ідентифікуючих знаків.

"Вам не здається, що нещодавно ми це вже проходили? Років 4 тому. Основні складнощі розслідувань подій Революції Гідності зводяться в тому числі до того, що неможливо ідентифікувати тих, хто виконував злочинні накази. Коли людина в формі без ідентифікуючих номерів з обличчям, закритим балаклавою, жодні претензії їй висувати неможливо", – сказав депутат.

Саме тому, на переконання Андрія Осадчука, дії поліції під час розгону наметового містечка мають ознаки порушення законодавства, що вимагає реакції від місцевої влади і запровадження чітких правил ідентифікації.

"Треба розбудовувати сильні інституції. Це не питання прізвищ, це питання сильних державних інституцій. Бо сьогодні одні керівники, завтра – інші, а правоохоронні органи повинні розвиватися і діяти виключно в інтересах громадян у повній відповідності до закону", – резюмував депутат.

Теги: Новини Києва Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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