Правоохоронці допитали мінера моста у Києві: відео допиту

Арсен Аваков опублікував відео допиту Олексія Белька, який напередодні погрожував підірвати міст Метро у Києві. Хоча сам допит більше нагадує сповідь. Аваков заявив, що хоче взяти військового на поруки.

Під час допиту Белько пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз".

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Я старший сержант ССО, звільнений за статтею. Шість років я відслужив бездоганно, а половину з них служив у бойовій частині 8-го полку спецназу. Мене звільнили, бо я не вжився з молодими офіцерами. Ось і все, я просто не погодився на провокації,

– заявив чоловік.

За його словами, його часто провокували на бійки. Натомість сам він не вважав за необхідне щось доводити людям, які молодші років на 20.

"Я живу чесним життям, а єдине чого хочу від життя – жити зі своєю сім'єю та займатися улюбленою справою. Я хочу служити на благо своїй Батьківщині Україні та пошвидше повернути Крим", – заявив Белько.

Водночас він пояснив свої попередні проблеми з законом "помилками молодості". Так, за його словами, коли у Криму його спіймали з канабісом, то він його не вживав, а лише возив людину, що займалась розповсюдженням. Самому Бельку тоді просто "не вистачило грошей, щоб відмазатися від слідства".

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Ще два терміни він отримав за те, що "заступився за жінку" і коли "підняв телефону юнака, який спав".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та допомогти жити заново.

Послухавши історію цього чоловіка, я зрозумів, що це і наша з вами відповідальність також. Хочу, щоб у цієї людини з'явилась можливість почати спочатку і жити заново,

– пояснив Аваков.

Що відомо про погрозу підриву мосту у Києві?У середу, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.



Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів.



О 19:35 Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали 42-річного Олексія Белька. Оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні і виходячи з цього, планували всі свої дії.