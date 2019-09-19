16:50
19 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, 18 вересня
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, 18 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Правоохоронці допитали мінера моста у Києві: відео допиту

      1336 Читать новость на русском
      Белько пояснив, що наштовхнуло його на захоплення мосту у Києві
      Белько пояснив, що наштовхнуло його на захоплення мосту у Києві

      Арсен Аваков опублікував відео допиту Олексія Белька, який напередодні погрожував підірвати міст Метро у Києві. Хоча сам допит більше нагадує сповідь. Аваков заявив, що хоче взяти військового на поруки.

      Під час допиту Белько пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз".

      Варто знати: Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо

      Я старший сержант ССО, звільнений за статтею. Шість років я відслужив бездоганно, а половину з них служив у бойовій частині 8-го полку спецназу. Мене звільнили, бо я не вжився з молодими офіцерами. Ось і все, я просто не погодився на провокації,
      – заявив чоловік.

      За його словами, його часто провокували на бійки. Натомість сам він не вважав за необхідне щось доводити людям, які молодші років на 20.

      "Я живу чесним життям, а єдине чого хочу від життя – жити зі своєю сім'єю та займатися улюбленою справою. Я хочу служити на благо своїй Батьківщині Україні та пошвидше повернути Крим", – заявив Белько.

      Водночас він пояснив свої попередні проблеми з законом "помилками молодості". Так, за його словами, коли у Криму його спіймали з канабісом, то він його не вживав, а лише возив людину, що займалась розповсюдженням. Самому Бельку тоді просто "не вистачило грошей, щоб відмазатися від слідства".

      До слова: Міністерство ветеранів готове захищати мінера мосту у Києві

      Ще два терміни він отримав за те, що "заступився за жінку" і коли "підняв телефону юнака, який спав".

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та допомогти жити заново.

      Послухавши історію цього чоловіка, я зрозумів, що це і наша з вами відповідальність також. Хочу, щоб у цієї людини з'явилась можливість почати спочатку і жити заново,
      – пояснив Аваков.

      Що відомо про погрозу підриву мосту у Києві?У середу, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.

      Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів.

      О 19:35 Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали 42-річного Олексія Белька. Оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні і виходячи з цього, планували всі свої дії.

      blog_ava
      Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      38194
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Новини Криму Кримінальні новини Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни
      сьогодні , 16:02 Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни
      Світлана Попова 300
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сьогодні , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 626
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сьогодні , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 338
      Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      сьогодні , 14:02 Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      Яніна Ткачук 1822
      Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      сьогодні , 12:00 Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      Павло Казарін 618
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук