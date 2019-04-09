Заступник Авакова прибув на "Олімпійський": відома причина
Правоохоронці, голова НПУ Сергій Князєв, заступник Арсена Авакова Сергій Яровий приїхали на НСК "Олімпійський", щоб оцінити безпековий момент можливих дебатів.
Про це дізналися журналісти 24 каналу. Також вони встигли поспілкувалися з працівниками стадіону, там про жодні вказівки не чули, наразі їм точної інформації не надавали.
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Правоохоронці, які приїхали на стадіон, ймовірно, вирішували, скільки їм треба людей на проведення дебатів, де розташовані виходи і входи тощо. За словами журналіста, вони провели коротку нараду, щось оцінили, записали і швидко поїхали.
Правоохоронці приїхали на стадіон
Нарада тривала недовго
Ймовірно, вони обговорювали безпековий момент можливих дебатів
З правоохоронцями були голова НПУ та заступник Авакова
Після короткої наради правоохоронці відразу роз'їхалися
Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?Після голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.
Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".
Точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", жодних офіційних заяв не було. Щоправда, відомо, що між Суспільним і штабами кандидатів у президенти відбувалися перемовини щодо дебатів, зокрема й на стадіоні. Однак вони жодних результатів не дали.
Також до останнього часу неясною була і дата проведення дебатів. Порошенко заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітняПорошенко призначив Зеленському дату дебатів на “Олімпійському”. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон. Згодом очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.