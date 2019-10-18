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      Правоохоронці-конвоїри влаштовували бандитам застілля просто в підвалах суду

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      Затримані зловмисники та правоохоронці
      Затримані зловмисники та правоохоронці / Нацполіція

      У 2014 році правоохоронці затримали банду за тяжкі злочини – розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Слідство з'ясувало, що під час транспортування членів цієї банди з СІЗО до суду конвоїри у кімнатах для арештованих організовували їм зустрічі з кримінальними авторитетами, а також – "дозвілля" просто у підвалах суду.

      Злочинну діяльність співробітників конвойної служби викрили колеги із поліції Київської області. 4 особи відсторонили від служби, матеріали передали до ДБР. Про це 18 жовтня розповіли у поліції Київщини.

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      Ще ж і надто – після завершення судових засідань деякі конвоїри організовували злочинцям "дозвілля" у підвалах одного із судів Київщини. До застілля на таких "заходах" конвоїри долучалися й самі.

      Також встановлено, що конвоїри дозволяли членам банди користуватися мобільними телефонами і навіть вживати алкоголь та наркотики,
      – розповів начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

      Зловмисників брали "на гарячому" – під час одного із таких застіль. У підвалі суду перебували 5 підсудних, 5 "гостей" та 4 правоохоронці.

      Конвоїри
      Затримані "перевертні в погонах" та члени банди / Фото НПУ

      Кримінал
      Конвоїри влаштовували затриманим застілля з алкоголем та наркотиками / Фото НПУ

      Дивіться пряму мову Андрія Нєбитова (відео поліції Київщини):

      "Такі співробітники паплюжать результати невтомної роботи поліцейських, які щодня своїми вчинками демонструють готовність служити і захищати. Ніяких виправдань і поблажок – лише звільнення з лав Національної поліції і справедливий вирок суду", – наголосив Нєбитов.

      "Поліцейський повинен боротися із злочинністю, викривати та затримувати злочинців, створювати "незручності" криміналітету. Це вічна боротьба протилежностей... Але є "перевертні", і навіть не злочинці в "погонах", а так... "Обслуга". Гидко... Ганьба таким "поліцейським", – підсумував Нєбитов у фейсбуці.

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      blog_ava
      У Києві виявили приватну клініку, де торгували людськими органами
      18 жовтня
      6378
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Корупція Кримінальні новини
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