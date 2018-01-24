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Правоохоронці на Донеччині віднайшли підпільний склад боєприпасів

00:58, сьогодні 379 Читать новость на русском
Правоохоронці на Донеччині віднайшли підпільний склад боєприпасів
Правоохоронці на Донеччині віднайшли підпільний склад боєприпасів / ГУ НП

Працівники поліції на Донеччині, коли перевіряли інформацію щодо ймовірної схованки зброї, виявили військовослужбовця, який самовільно покинув частину. Окрім того, чоловік перебуває в розшуку за вчинення крадіжки на території Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

До Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація щодо наявності на території колишньої нафтобази поблизу села Зайцеве Бахмутського району схрону зброї. Оперативники під час перевірки отриманих відомостей дійсно знайшли на зазначеній місцевості підземне приміщення, а в ньому – арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Сховок вибухових речовин

Правоохоронці виявили незаконний сховок зброї

Незаконний сховок зброї

Незаконний сховок зброї
Правоохоронці виявили незаконний сховок зброї

Крім того, у підвалі правоохоронці натрапили на молодого чоловіка у військовому однострої. Поліцейським він представився солдатом-сапером однієї з військових частин, місце постійної дислокації якої базується в Закарпатській області. Зі слів 28-річного уродженця Тернопільської області, його частина відбула кілька днів тому до Ужгорода. Сам чоловік начебто відстав від частини, бо запиячив. У приміщенні він опинився, щоб заночувати, а до виявленого схрону жодного стосунку не має.

Військовослужбовець на якого натрапили правоохоронці
Військовослужбовець, на якого натрапили правоохоронці

Однак, з’ясувалося, що боєць не лише самовільно залишив частину. Виявилося, що молодик перебуває у розшуку за вчинення крадіжки з проникненням в одному з сіл Івано-Франківської області. Злочин мав місце наприкінці 2016 року.

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Вибухотехніки вилучили 60 гранат ВОГ-17М, 4 заряди до ПГ-7С, 4 заряди до ПГ-7П реактивного гранатомета, 200 патронів калібру 5,45 мм, 2 тротилові 200-грамові шашки, 2 детонатори, сигнальну ракету, протипіхотну міну ПМН-2 та запал до неї. Військовослужбовця доставили до відділу поліції.

Правоохоронці вилучили незаконні вибухові речовини

Незаконні вибухові речовини

Незаконні вибухові речовини

Незаконні вибухові речовини

Незаконні вибухові речовини
Незаконні вибухові речовини, які вилучили працівники поліції

Наразі тривають заходи щодо встановлення причетності строковика до виявленого схрону зброї. Якщо його причетність доведуть чоловік може відбутися штрафом, а може загриміти за ґрати до 3 років. Також працівники поліції нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка у зв’язку із самовільним залишення військової частини.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Зброя Поліція Новини Донецька Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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