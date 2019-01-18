Правоохоронці обшукують мерію Дніпра

У п’ятницю, 18 січня, працівники Служби безпеки і прокуратури обшукують будівлю міської ради Дніпра.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Інформацію про обшуки підтвердили у прокуратурі Дніпропетровської області. Там пояснили, що слідчі дії відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних грошей.

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"У матеріалах провадження є інформація про те, якого підрозділу міськради це стосується, але ми поки цю інформацію не оприлюднюємо", – сказала речниця прокуратури Дніпропетровщини Олександра Сараєва.

Вона додала, що більше про подію у прокуратурі зможуть розповісти після проведення певних слідчих дій.