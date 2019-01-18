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      Правоохоронці обшукують мерію Дніпра

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      Правоохоронці обшукують мерію Дніпра
      Правоохоронці обшукують мерію Дніпра / Ілюстративне фото

      У п’ятницю, 18 січня, працівники Служби безпеки і прокуратури обшукують будівлю міської ради Дніпра.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Інформацію про обшуки підтвердили у прокуратурі Дніпропетровської області. Там пояснили, що слідчі дії відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних грошей.

      Читайте також: Обшуки у адвоката Доманського: у Генпрокуратурі пояснили свої дії

      "У матеріалах провадження є інформація про те, якого підрозділу міськради це стосується, але ми поки цю інформацію не оприлюднюємо", – сказала речниця прокуратури Дніпропетровщини Олександра Сараєва.

      Вона додала, що більше про подію у прокуратурі зможуть розповісти після проведення певних слідчих дій.

       

      Теги: Новини України Новини Дніпра Розслідування СБУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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