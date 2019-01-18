Правоохоронці обшукують мерію Дніпра
У п’ятницю, 18 січня, працівники Служби безпеки і прокуратури обшукують будівлю міської ради Дніпра.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Інформацію про обшуки підтвердили у прокуратурі Дніпропетровської області. Там пояснили, що слідчі дії відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних грошей.
Читайте також: Обшуки у адвоката Доманського: у Генпрокуратурі пояснили свої дії
"У матеріалах провадження є інформація про те, якого підрозділу міськради це стосується, але ми поки цю інформацію не оприлюднюємо", – сказала речниця прокуратури Дніпропетровщини Олександра Сараєва.
Вона додала, що більше про подію у прокуратурі зможуть розповісти після проведення певних слідчих дій.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців24 травня 2015 , 17:11
П'яний водій у Києві потрощив три машини20 лютого 2016 , 23:43
Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу12 серпня 2018 , 21:36