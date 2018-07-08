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Правоохоронці Одеси затримали наркодилера

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В Одесі затримали наркодилера
В Одесі затримали наркодилера / od.npu.gov.ua/

У чоловіка за місцем проживання було виявлено та вилучено близько 3 кілограмів вже готової до реалізації та споживання наркотичної речовини – канабісу.

Про це повідомляє прес-служба Суворовського відділу поліції.

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У поліції зазначають, що 40-річний одесит вирощував рослини коноплі, вдома висушував та доводив їх до стану готовності до вживання. Потім чоловік розфасував виготовлений наркотичний засіб по пакетикам та продавав.

В ході санкціонованого обшуку у чоловіка було виявлено та вилучено 136 поліетиленових пакетиків та 4 поліетиленових згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс,
– повідомили у прес-службі.

Правоохоронці зауважили, що під час огляду помешкання правопорушника були вилучені різноманітні приладдя для проникнення до приватних помешкань, а також речі та документи, які не належать чоловіку. На даний час зловмисник перевіряється на причетність до скоєння квартирних крадіжок у Одесі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Дивіться відео: В Одесі правоохоронці затримали чергового наркодилера

 

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Наркотики
Джерело: 24 Канал
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