Правоохоронці провели обшук в одному з підрозділів "Нафтогазу"

Обшуки у філії Бурового управління "Укрбургаз" правоохоронці почали з 8 години ранку вівторка, 16 квітня. Працівники підприємства заявляють, що силовики у них вимагають більшого, ніж дозволив суд.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті АТ "Укргазвидобування". До слова, БУ "Укрбургаз" – це філія АТ "Укргазвидобування", що своєю чергою є дочірньою компанією групи "Нафтогаз Україна".

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Що відомо про обшуки в "Укрбургазі"

– Проводять обшуки працівники Національної поліції Харківщини та Служби безпеки України.

– Ухвалу щодо проведення обшуків видав Київський районний суд Харкова.

– В ухвалі мовиться, що правоохоронці мають право вилучити документи щодо господарських відносин "Укрбургазу" та "Укргазвидобування" з одним із контрагентів. На жаль, якого саме контрагента – невідомо (таємниця слідства).

– Працівники та адміністрація підприємства оголосили, що готові повністю співпрацювати зі слідством, але в рамках чинного законодавства. Вони добровільно надали правоохоронцям усі документи про співпрацю "Укргазвидобування" із зазначеним контрагентом.

– Однак, як мовиться у повідомленні на сайті УГВ, правоохоронці вимагають надати їм документи та комерційну інформацію про співпрацю з понад десятьма іншими організаціями. І це при тому, що в ухвалі суду про них не згадується.

Для довідки: 100% акцій "Укргазвидобування" належить НАК "Нафтогаз України". УРВ є найбільшою газодобувною компанією країни, забезпечує приблизно 75% загального видобутку газу в країні. На Харківщині контролює також Шебелинський газопереробний завод, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату "Базилівщина" і 19 АЗС.