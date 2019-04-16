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      Правоохоронці провели обшук в одному з підрозділів "Нафтогазу"

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      Правоохоронці проводять обшуки в "Укрбургазі"
      Правоохоронці проводять обшуки в "Укрбургазі" / http://ugv.com.ua

      Обшуки у філії Бурового управління "Укрбургаз" правоохоронці почали з 8 години ранку вівторка, 16 квітня. Працівники підприємства заявляють, що силовики у них вимагають більшого, ніж дозволив суд.

      Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті АТ "Укргазвидобування". До слова, БУ "Укрбургаз" – це філія АТ "Укргазвидобування", що своєю чергою є дочірньою компанією групи "Нафтогаз Україна".

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      Що відомо про обшуки в "Укрбургазі"

      – Проводять обшуки працівники Національної поліції Харківщини та Служби безпеки України.

      – Ухвалу щодо проведення обшуків видав Київський районний суд Харкова.

      – В ухвалі мовиться, що правоохоронці мають право вилучити документи щодо господарських відносин "Укрбургазу" та "Укргазвидобування" з одним із контрагентів. На жаль, якого саме контрагента – невідомо (таємниця слідства).

      – Працівники та адміністрація підприємства оголосили, що готові повністю співпрацювати зі слідством, але в рамках чинного законодавства. Вони добровільно надали правоохоронцям усі документи про співпрацю "Укргазвидобування" із зазначеним контрагентом.

      – Однак, як мовиться у повідомленні на сайті УГВ, правоохоронці вимагають надати їм документи та комерційну інформацію про співпрацю з понад десятьма іншими організаціями. І це при тому, що в ухвалі суду про них не згадується.

      Для довідки: 100% акцій "Укргазвидобування" належить НАК "Нафтогаз України". УРВ є найбільшою газодобувною компанією країни, забезпечує приблизно 75% загального видобутку газу в країні. На Харківщині контролює також Шебелинський газопереробний завод, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату "Базилівщина" і 19 АЗС.

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      Теги: Новини України Розслідування Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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