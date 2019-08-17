13:13
17 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відволікає протестні настрої. Трамп купує Гренландію
      Вєсті Кремля
      22:06, 16 серпня
      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
      Вєсті.UA
      20:22, 16 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Правоохоронці розглядають три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар": деталі

      312 Читать новость на русском
      Поліція схиляється до того, що причиною пожежі у "Токіо Стар" стало порушення правил пожежної безпеки
      Поліція схиляється до того, що причиною пожежі у "Токіо Стар" стало порушення правил пожежної безпеки / inforesist.org

      Начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех заявив, що поліція розглядає одразу три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Він також зазначив, що за даними ДСНС, пожежа, найімовірніше, розпочалась зі щитової біля пральні готелю.

      Очевидці трагедії та постояльці готелю дають свідчення правоохоронцям, розповів Олег Бех під час брифінгу щодо пожежі.

      Важливо: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео

      Поліція розглядає три основні версії пожежі:

      • інсценування пожежі з метою приховування вбивства;
      • порушення правил пожежної безпеки;
      • необережне використання вогню постояльцями готелю.

      За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

      Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.

      Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.

      blog_ava
      30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
      сьогодні
      4622
      Теги: Поліція Жертви Новини Одеси Новини України Пожежа Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар"
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп ризикує програти терористам, зосередившись на протистоянні з Китаєм і Росією, – Bloomberg
      сьогодні , 12:07 Трамп ризикує програти терористам, зосередившись на протистоянні з Китаєм і Росією, – Bloomberg
      Світові Медіа 180
      Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      сьогодні , 08:40 Радиация может и подождать, или Путин важнее всех
      Блог Медіа 1498
      Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      сьогодні , 01:00 Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?
      Іван Яковина 2396
      Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      сьогодні , 00:00 Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"
      Дмитро Гнап 1656
      Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      16 серпня , 22:00 Нет воды и электричества, дурацкие учения и террор против торговцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 722
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук