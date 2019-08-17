Правоохоронці розглядають три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар": деталі

Начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех заявив, що поліція розглядає одразу три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Він також зазначив, що за даними ДСНС, пожежа, найімовірніше, розпочалась зі щитової біля пральні готелю.

Очевидці трагедії та постояльці готелю дають свідчення правоохоронцям, розповів Олег Бех під час брифінгу щодо пожежі.

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Поліція розглядає три основні версії пожежі:

інсценування пожежі з метою приховування вбивства;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.



Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.



Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.