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      Правоохоронці, що сприяли сепаратистам 2 травня в Одесі, працюють далі, – активіст

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      Минуло п'ять років з дня трагедії в Одесі
      Минуло п'ять років з дня трагедії в Одесі / Фото з відкритих джерел

      Під час заходів 2 травня в Одесі ситуація буде спокійною. Але влада не зробила жодного висновку після трагічних подій 2014 року.

      Про це 24 каналу розповів громадський активіст Сергій Стерненко.

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      Як згадує Сергій Стерненко, чотири рази проводилися акції на Куликовому полі. Тричі – біля Будинку профспілок. Під час перебування Міхеїла Саакашвілі на посаді голови Одеської облдержадмістрації у 2016 році всі заходи були перенесені за місце трагедії. Проросійські громадяни не змогли зібратися на Куликовому полі. І це було найспокійніше проведення акцій 2 травня.

      Але прогнозувати складно. Щороку в Одесу прибувають представники "Опоблоку" – Новинський, Шуфрич, Бойко та інші. І вони стають суттєвим подразником для патріотично налаштованих громадян.

      Винні у страшній трагедії не покарані. Стерненко, який брав участь у робочій групі при прокуратурі, переконаний: слідство проводилося не професійно. Значна частина речових доказів була знищена умисно тими ж співробітниками міліції, а потім поліції. Територіальна прокуратура Одеської області не була зацікавлена в належному зборі доказової бази.

      В заколоті 2 травня брали участь не тільки проросійські громадяни. А й співробітники одеської міліції, які допомагали їм у реалізації злочинних планів. Багато співробітників міліції відкрито переходила на бік проросійських терористів. І їх не звільнили з міліції. І з поліції також. Вони і далі працюють,
      – підкреслює Стерненко.

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      Активіст зазначає: після трагедії 2 травня влада не зробила жодного висновку. Іван Іщенко – співробітник міліції – сьогодні заступник начальника поліції Одеської області. За словами Сергія Стерненка, на світлинах з подій 2 травня видно, як Іван Іщенко стоїть на проросійському боці і відвертає голову в момент, коли бойовики цілять по учасниках акції з імовірно короткоствольної вогнепальної зброї.

      2 травня Одеса
      2 травня 2014 року: Іван Іщенко в епіцентрі подій

      Влада Одеси постійно демонструє проросійську риторику. Це не сприяє зменшенню кількості прихильників Росії – країни-агресора. За п’ять років, на жаль, центральна і тим більше міська влада Одеси не зробила висновків з подій 2014 року. Не було проведено заходів, спрямованих на українізацію міста, послаблення проросійського впливу в місті,
      – наголосив Сергій Стерненко.

      Що сталося в Одесі 2 травня 2014 року? В цей день у місті сталися масові сутички між проукраїнськи налаштованими жителями міста та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію. Внаслідок нападу на вулиці Грецькій у центрі Одеси загинуло 6 осіб. Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташоване наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців утекла до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася чадним димом. Загалом у цей день загинуло 48 людей.

      У 2018 році з нагоди 4 роковин трагедії в Одесі 2 травня Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала п'ятихвилинний фільм про розслідування. Основним висновком місії став той факт, що за 4 роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень в центрі міста і пожежі в на Куликовому полі.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Геннадій Труханов Опозиційний блок Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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