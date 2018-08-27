Правоохоронці випадково спіймали водія із величезним вмістом алкоголю в крові

Правоохоронці Полтавської області склали адміністративний протокол на водія, у крові якого виявили 4,32 проміле алкоголю.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

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Правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ-2105, щоб залучити водія як свідка. Подія сталася ввечері 26 серпня у Полтаві під час оформлення ДТП.

У чоловіка за кермом охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння – нечітка мова, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук,

– повідомили правоохоронці.

Водій пройшов перевірку на алкотестері – результат показав 4,32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму.

За словами правоохоронців, 41-річний водій не мав із собою водійського посвідчення.

Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за керування в стані алкогольного сп’яніння та керування без відповідних документів.

Нагадаємо, у неділю, 26 серпня, у Кривому Розі автомобіль ВАЗ-21099 на смерть збив 5-річну дівчинку та зник з місця аварії. Поліція оголосила у місті план "Перехоплення".