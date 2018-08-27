18:18
27 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
32°C 16°C
  • вівторок
    31°C 15°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Правоохоронці випадково спіймали водія із величезним вмістом алкоголю в крові

77 Читать новость на русском
У Полтаві спіймали водія із 4,32 проміле алкоголю у крові
У Полтаві спіймали водія із 4,32 проміле алкоголю у крові / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці Полтавської області склали адміністративний протокол на водія, у крові якого виявили 4,32 проміле алкоголю.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Читайте також: Журналістці 24 каналу погрожують: вона стала свідком ДТП із п'яним мажором у Києві

Правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ-2105, щоб залучити водія як свідка. Подія сталася ввечері 26 серпня у Полтаві під час оформлення ДТП.

У чоловіка за кермом охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння – нечітка мова, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук,
– повідомили правоохоронці.

Водій пройшов перевірку на алкотестері – результат показав 4,32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму.

За словами правоохоронців, 41-річний водій не мав із собою водійського посвідчення.

Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за керування в стані алкогольного сп’яніння та керування без відповідних документів.

Нагадаємо, у неділю, 26 серпня, у Кривому Розі автомобіль ВАЗ-21099 на смерть збив 5-річну дівчинку та зник з місця аварії. Поліція оголосила у місті план "Перехоплення".

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
На Прикарпатті бурхливий потік змив частину ресторану: відео
 1 липня , 15:58
Як Зозуля отримав теплий прийом у Севільї від фанатів "Бетіса": "Романе, це твій дім"
 4 лютого 2017 , 00:20
"Динамо" – "Шахтар": біле божевілля від київських ультрас
 23 квітня 2017 , 10:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук