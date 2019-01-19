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      Правоохоронці закрили провадження за фактом смерті легендарного льотчика АТО Волошина

      1047 Читать новость на русском
      Владислав Волошин
      Владислав Волошин / ukranews.com

      Миколаївські правоохоронці закрили кримінальне провадження щодо доведення до самогубства українського льотчика Владислава Волошина.

      Про це повідомило видання Insider.

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      18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. Відомий льотчик наклав на себе руки вдома, коли в сусідній кімнаті були дружина та діти.

      Хто такий Владислав Волошин? Герой АТО. З грудня 2017 року обіймав посаду виконуючого обов'язки директора аеропорту у Миколаєві. Здійснив три десятки бойових вильотів, за що й був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ-го ступеня. Саме Владислава російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський боїнг, збитий над Донбасом.

      Колеги загиблого переконані, що Волошина до такого вчинку довели. Правоохоронці ж винних у трагедії так і не знайшли: не допомогли ні допити свідків, ні посмертна психологічна експертиза.

      Під час досудового розслідування ніякій особі про підозру не повідомлено, оскільки для цього немає підстав та доказів,
      – зазначив старший слідчий Поліції Миколаївщини Юрій Щербицький. 

      18 грудня 2018 року справу закрили, та відомо про це стало лише тепер.

      Нагадаємо, 9 березня була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій згадується про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком. До слова, раніше правоохоронці розглядали шість версій трагедії: самогубство, пов'язане з професійною діяльністю; доведення до самогубства; суїцид через конфлікт під час служби; самогубство через сімейні проблеми; самогубство в стані душевного хвилювання та нещасний випадок.

      Теги: Новини України Кримінальні новини авіація Самогубство Новини Миколаєва Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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