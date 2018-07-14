Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вивезти до М'янми трьох громадянок України

27-річного жителя Сум затримали працівники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

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Зазначається, що сумчанин намагався вивезти до М'янми трьох громадянок України, двох 24 та 33-річних жінок, з метою сексуальної експлуатації.

Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що у травні чоловік підшукав на території Харкова трьох жінок. Після чого, використовуючи їх уразливий стан через тяжкі особисті обставини, досяг домовленості про їх переміщення через державний кордон України до М'янми для надання сексуальних послуг,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка 13 липня поблизу торгового центру на вулиці Сумській у Харкові.

Кримінальне провадження було відкрито у березні за частиною 2 статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Слідчі відкрили ще два кримінальних провадження за додатковими фактами злочинної діяльності чоловіка за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вищезазначеного злочину.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо чоловіка.



Затримано 27-річного жителя міста Суми