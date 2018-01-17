Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-класниці

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини, жительки села Південне Нікопольського району. Чоловіку оголошено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба поліції на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Антифашисти ногами побили українського журналіста на Закарпатті

Працівники поліції встановили, що зловмисник прийшов до будинку неповнолітньої, коли дівчина перебувала сама вдома. Чоловік вдарив дівчину пляшкою по голові, а коли вона втратила свідомість, наніс удар в шию кухонним ножем. Він забрав телефон вбитої та залишив місце злочину. Як з'ясували правоохоронці, потім він викинув його у кущі. Наразі проводять слідчі експерименти для встановлення всіх обставин справи.

Згідно з чинним законодавством, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.