Правоохоронці затримали росіян-сталкерів у зоні ЧАЕС

На території відчуження у Чорнобилі поліція затримала двох москвичів 22- та 25-річного віку.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Поліція виявила чоловіків у місті Прип’ять, які незаконно проникли на територію зони відчуження поза контрольно-перепускними пунктами з метою екстремального туризму.

Іноземцям виписали штраф, а також розглядається клопотання у міграційній службі щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні. Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 гривень).

Це не перший випадок, коли ЧАЕС стає улюбленим місцем для сталкерів задля ектремального туризму. До прикладу, раніше спіймали 20-річну громадянку Російської Федерації на території зони відчуження Чорнобильської АЕС. Разом з нею був 21-літній житель Донецької області.