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      Правоохоронці затримали терориста, який планував теракти в Україні на замовлення Росії

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      Правоохоронці затримали терориста
      Правоохоронці затримали терориста / vinbazar.com

      Правоохоронці затримали і арештували українця, який на замовлення російських спецслужб готував терористичний акт у Херсоні, направлений проти представника "Нацкорпусу" та керівника "Добровільної народної дружини самооборони Херсонської області".

      Про це повідомила речниця гепрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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      Вона зазначила, що затриманий у у травні 2018 року, виконуючи завдання спецслужб Росії з використанням вогнепальної зброї здійснив замах у Херсоні, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії "Національний корпус" мали були бути нанесені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості

      Речниця зауважила, що нападнику не вдалося реалізувати свої наміри, оскільки його підготовку таємно контролювали українські правоохоронці і вони замінили його бойові набої на холості.

      Крім того підозрюваний планував скоїти ще один напад на одного з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області".

      Вона повідомила, що затриманому 14 листопада повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу – "готування і замах на злочин", "теракт", "незаконне поводження зі зброєю".

      15 листопада Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Херсона Тероризм Новини Росії ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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