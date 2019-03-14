Правоохоронці затримали жінку, яка знімала порно з 4-річним сином: фото і відео
26-річна жінка з Вінниччини була порноакторкою. Для того, щоб заробити більше грошей вона вирішила використати власного сина. Хлопчику було на той момент всього два роки.
Впродовж останніх років жінка, використовуючи свого сина, створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах, повідомили у департаменті кіберполіції Національної поліції.
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Вартість одного такого ролика становила від 1,5 до 3 тисяч гривень. Затримана розповіла, що вона продала близько 20-30 таких відео.
Затримана жінка
Правоохоронці провели обшук у квартирі, де проживала жінка із сином.
На її комп’ютері поліцейські виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за її участі. Серед них – файли з малолітнім хлопчиком.
Правоохоронці вилучили техніку та направили її на експертизу
З хлопчиком працюють психологи, а жінку затримано. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.
Дивіться відео як правоохоронці затримали жінку:
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