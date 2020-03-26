Правоохоронці затримали зловмисників, які виготовляли та продавали підроблені ліки: фото

Столичні правоохоронці затримали трьох людей, які підробляли лікарські засоби. А тоді продавали їх на території Києва та деяких областей країни.

Підпільне виробництво організували у нежитловому приміщенні у Харкові. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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Зловмисники виготовляли фальсифіковані ліки за допомогою спеціального устаткування. Готову продукцію вони маркували під відомих українських виробників.

Реалізовували ліки на території Києва, Київської та інших областей України. Продавали товар через інтернет-магазини та поштові відділення.



Правоохоронці виявили зловмисників, які підробляли ліки / Фейсбук Прокуратури Києва

Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків за місцем виробництва, адресами проживання та в автомобілях фігурантів.



Продукцію вони маркували під відомих українських виробників / Фейсбук Прокуратури Києва

Що виявили слідчі:

обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів;

приблизно пів тисячі ампул з порошкоподібною речовиною білого кольору;

фасувальний матеріал для готової продукції;

записи та інші речові докази.



Виготовляли ліки за допомогою спеціального обладнання / Фейсбук Прокуратури Києва

Трьох людей, а серед них і організатора підпільного бізнесу, затримали. Наразі триває слідство.