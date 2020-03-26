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      Правоохоронці затримали зловмисників, які виготовляли та продавали підроблені ліки: фото

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      Правоохоронці затримали зловмисників, які виготовляли та продали підроблені ліки / Фейсбук прокуратури Києва

      Столичні правоохоронці затримали трьох людей, які підробляли лікарські засоби. А тоді продавали їх на території Києва та деяких областей країни.

      Підпільне виробництво організували у нежитловому приміщенні у Харкові. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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      Зловмисники виготовляли фальсифіковані ліки за допомогою спеціального устаткування. Готову продукцію вони маркували під відомих українських виробників.

      Реалізовували ліки на території Києва, Київської та інших областей України. Продавали товар через інтернет-магазини та поштові відділення.


      Правоохоронці виявили зловмисників, які підробляли ліки / Фейсбук Прокуратури Києва

      Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків за місцем виробництва, адресами проживання та в автомобілях фігурантів.


      Продукцію вони маркували під відомих українських виробників / Фейсбук Прокуратури Києва

      Що виявили слідчі:

      • обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів;
      • приблизно пів тисячі ампул з порошкоподібною речовиною білого кольору;
      • фасувальний матеріал для готової продукції;
      • записи та інші речові докази.


      Виготовляли ліки за допомогою спеціального обладнання / Фейсбук Прокуратури Києва

      Трьох людей, а серед них і організатора підпільного бізнесу, затримали. Наразі триває слідство.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Харкова Ліки Київська прокуратура Лікування Новини Києва
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