Праворадикали подають до суду на українські ЗМІ

Праворадикальна організація С14, яку звинувачують у тероризмі, звернулася із позовом до суду проти "Громадського телебачення" через публікацію про неонацистів.

Про це повідомляє "Громадське".

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Позов поданий до Печерського суду Києва 2 липня.

"Самої позовної заяви ми ще не бачили, але отримали від позивача документи на доказ його позиції в суді", – зазначили адвокати Громадського.

Одним із документів у позовній заяві є копія поста у Twitter англомовної служби "Громадського", в якому праорадикальна група С14 характеризується як "неонацистська". Цей пост було зроблено 4 травня, коли представники С14 насильно вели бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі до СБУ.

Також радикали надали експертизу від Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України про тлумачення термінів "націоналізм", "нацизм" та "неонацизм".

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

Що таке С14? С14 існує з 2010 року. До цього її члени виступали разом із націоналістичною партією ВО "Свобода". Назва руху – відсилання до вислову американського нациста Девіда Лейна, яка в перекладі звучить так: "Ми маємо забезпечити існування нашого народу та майбутнє для білих дітей". В оригіналі лозунг містить 14 слів. З 2014 року офіційно зареєстрована в Мін’юсті як "Громадська організація СІЧ-С14". Серед членів С14 є чимало людей, яких звинувачують у скоєні тяжких злочинів. В листопаді 2017 С14 внесли до списку міжнародних терористичних організацій. Про це йдеться на сайті консорціуму Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.