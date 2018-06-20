Правозахисники вимагають звільнити жінку Турчинова через заяви про секс-меншини

Правозахисні організації звернулися до ректора педагогічного університету імені Драгоманова в Києві з проханням звільнити деканку цього закладу та дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони Ганну Турчинову через її заяви.

Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій України, яке опублікував "Центр інформації про права людини".

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"Пані Турчинова вдалася до антиконституційних, відверто гомофобних, дискримінаційних, ксенофобних та антинаукових тверджень. Своїми висловлюваннями вона також порушує засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (відповідно до ст. 6 Закону України "Про освіту")", – зазначили правозахисники.

В інтерв'ю "Громадському" Турчинова заявила про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність – хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.

"Ми, представники правозахисних організацій України, висловлюємо своє обурення гомофобними та дискримінаційними заявами декана факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ганни Турчинової,

– йдеться у заяві.

Вони висловили переконання, "що особа, відповідальна за освіту майбутніх педагогів, повинна розуміти наслідки поширення дискримінаційної риторики та поважати людську гідність та цінності прав людини, аби мати змогу виховувати у студентах повагу до Конституції та законів України, зокрема, “Про освіту” та “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

Правозахисники вимагають від ректора університету імені М.П. Драгоманова, професора Андрущенка Віктора Петровича застосувати до Турчинової дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.