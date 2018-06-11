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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Правозахисники звинуватили СБУ в насильному утриманні людей для обміну полоненими

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Правозахисник Євген Захаров
Правозахисник Євген Захаров / Версії

За інформацією "Харківської правозахисної групи", Служба безпеки України примусово утримування людей для обміну з окупаційною владою.

Про це заявив директор організації Євген Захаров.

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"СБУ шукають людей, причетних до вчинення злочинів, підслідних, починають з ними працювати, пропонуючи їм обмін. У людей, як правило, немає виходу, вони погоджуються. Їх тримають в невідомому місці без будь-якого зв’язку з зовнішнім світом", – сказав він.

Він додав, що утримування полонених триває до обміну. За словами Захарова, ці випадки – класичне насильницьке зникнення.

"На превеликий жаль, Служба безпеки почуває себе у цьому сенсі абсолютно безкарною", – повідомив Захаров.

На початку червня у Міноборони України повідомили про підготовку бойовиків до дискредитації та захоплення у полон українських військових.

Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова СБУ Обмін полоненими Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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