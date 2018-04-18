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"Дасть команду – проїдемо": колаборант Аксьонов про Путіна та кримський міст

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Сепаратист Сергій Аксьонов розповідає про будівництво кримського моста на окупованій території
Сепаратист Сергій Аксьонов розповідає про будівництво кримського моста на окупованій території / Фото з відкритих джерел

Очільник колабораційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов розповів про те, як проходить будівництво "Кримського моста" і те, що є в них лише "один-перший", хто дасть команду проїхатись по ньому.

Про це зрадник Аксьонов розповів в інтерв'ю ТАСС.

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Президент (Путін) на останній зустрічі з будівельниками моста поставив завдання – відкрити в травні. В першу чергу підуть легкові автомобілі і автобуси у зв'язку з відсутністю доглядових комплексів, які будуть тільки до вересня поставлені на службу,
– заявив він.

Після питання про Україну, Аксьонов сказав, що вони чекають провокацій від "несамостійних, виконуючих накази Америки" українців.

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"У нас перший – один, він дасть команду – проїдемо. Якщо це буде офіційно, тоді будемо брати участь з главою держави, якщо немає, то у вільний час у вихідний день сяду і проїду сам. Особисто для мене, як, напевно, і для всіх кримчан, це свято", – запевняє сепаратист.

Нагадаємо, зі слів окупантів так званий "Кримський міст", яким окупанти хочуть з'єднати анексований Крим з материковою Росією, скоріш за все, почне функціонувати у грудні 2018 року. Також керівник організації ОУН Микола Коханівський заявив про можливість підриву Керченського мосту, який будують російські окупанти. У Росії вже відповіли на такі погрози.

Що таке "Кримський міст"? За допомогою цього шляхопроводу Росія має намір незаконно анексований Крим з'єднати з Краснодарським краєм. Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде найдовшим у Росії.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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