9 мая – празднуйте, если празднуется, или Неудобные вопросы о Второй мировой войне

9 мая отмечают День победы. Но есть неудобные вопросы о Второй мировой войне, которые мы должны задавать историкам, но которые, к большому сожалению, тонут в громе салютов.

А между тем – это очень важные вопросы, только лишь разобравшись в которых можно не допустить повторения снова такой трагедии, как война. Учится на ошибках не стыдно – стыдно не делать выводов и периодически намекать людям на то, что если что-то подобное случится снова – то мы снова героически повторим 40 миллионов погибших и десятки разрушенных городов. Лично я не хочу, чтобы война повторилась – в XXI веке люди вообще не должны воевать между собой, решая все имеющиеся проблемы исключительно языком дипломатии. И именно поэтому мы должны задавать вопросы о прошлой войне – чтобы снова не повторять тех же ошибок.

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Шесть неудобных вопросов о войне.

1. Почему вообще началась война на территории СССР?

В официальной советской историографии (и в нынешней российской, которая недалеко ушла от советской) всегда педалировалась тема неожиданного и внезапного начала войны – это всячески подчеркивалось в художественных произведениях и официальной советской пропаганде. К примеру, в старом минском музее на тему войны (который был открыт еще во времена СССР) первый зал начинался с фигуры гигантского пенопластового немецкого танка, который рвет "пакт о ненападении" Риббентропа-Молотова. А в старом советском фильме-эпопее "Падение Берлина" война застает главного героя в поле, где ему на голову начинают внезапно сыпаться немецкие бомбы. Никто кстати мне до сих пор не объяснил, зачем и почему немцы в этом фильме бомбили пустое поле.

На самом деле все эти рассказы, рассчитанные чисто на эмоциональную реакцию, были призваны заболтать суть самого события – а почему, собственно, началась война на территории СССР? Что Советский Союз сделал для того, чтобы данную войну предотвратить? Никто и никогда толком не отвечал на эти вопросы – потому что они потянут за собой множество других вопросов, крайне неудобных для СССР – это так называемая "Зимняя война" 1939 года против Финляндии, а также раздел Польши – в котором СССР и Германия выступали как союзники и даже провели совместный парад в Бресте.

В общем – никто и никогда не задавал этих вопросов советскому правительству, как никто не задает этих вопросов и сейчас – проще, как в России, клеить на машины наклейки "Еду на Берлин за немками!" и время от времени вскрикивать "можем повторить!".

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2. К чему готовился СССР перед июнем 1941 года?

Крайне неудобный вопрос для всех крикунов "можем повторить" – а к чему, собственно, готовился СССР до июня 1941 года? В СССР любили рассказывать сказки о "крайне слабой и неподготовленной Красной армии" – но на самом деле эти россказни достаточно далеки от правды. Уже к 1935 году Красная армия представляла собой весьма внушительную силу – в сухопутных войсках было 119 дивизий (87 стрелковых и 32 кавалерийских), а также 17 отдельных бригад – 12 танковых и 5 стрелковых. Личный состав этой армии насчитывал почти миллион человек, они имели 4.400 танков, танкеток и бронеавтомобилей. Еще была авиация и флот – там служили еще 220 тысяч человек, и последующие 6 лет эти силы продолжали только накапливаться.

К июню 1941 года Красная армия СССР была внушительной и грозной силой – которая могла бы остановить любую армию тогдашней Европы, если бы действительно готовилась к обороне. Возникает логичное предположение – что СССР готовился не к обороне, а к чему-то совсем другому. К чему именно? Хочу напомнить про свой давнишний пост "Как СССР хотел завоевать весь мир" – собственно, к "освободительному походу на Европу" Красная армия и готовилась. Об этом говорят в том числе и события первых дней войны – немцы брали без боя целые эшелоны, на платформах которых стояли новенькие в масле танки моделей "КВ", а также и другие. Не стояли на боевых позициях – а стояли на грузовых платформах, готовые к "отправке на Запад" – 6,5 тысяч танков фактически попросту "подарили" врагу, втрое увеличив состав танковых войск Германии.

Если бы СССР действительно готовился обороняться – никакой Гитлер никуда не продвинулся бы дальше Бреста. Хочу напомнить, как выглядит война страны, которая действительно готовилась обороняться – в 1939 году маленькая Финляндия устояла против мощнейшей армии СССР, отбив противника с потерями 1 к 7 – на одного погибшего финна пришлось 7 убитых советских солдат.

Никто и никогда в СССР не поднимал этих вопросов – к чему, собственно, готовился СССР перед летом 1941 года? В нынешней России эти вопросы тоже, увы, задавать не принято.

3. Почему 1,5 миллиона советских граждан воевали против СССР?

Советская историография рассказывает сказки о том, что "весь советский народ поднялся на битву с врагом", пытаясь замылить тем самым фактическую катастрофу 1941 года – целых 4 миллиона солдат в 1941 году сдались в плен немцам, а более миллиона бывших советских граждан фактически перешли на сторону врага и стали воевать против СССР. На территории СССР существовала даже отдельная Локотская республика – она просуществовала с 1941 по 1943 год и подчинялась немецким оккупантам, а также имела собственную армию.

В советской историографии упоминали "отдельные имена предателей", иногда могли вспомнить про Власова, но о количестве воевавших против СССР людей старались не упоминать – создавалось ощущение, что Власов был кем-то вроде лесного бандита с парой десятков приспешников – а между тем, армия Власова насчитывала не менее 130 тысяч человек, воевала в том числе под бело-сине-красным триколором, а ее руководители расценивали Вторую мировую войну на территории СССР как продолжение "Гражданской войны" 20-летней давности. Всего же, с учетом других соединений и тыловых частей – на стороне оккупантов воевало более миллиона советских граждан – разные исследователи называют цифры от 1 до 2 миллионов.

Почему так случилось? Виновна ли в этом советская власть с ее продразверстками, репрессиями против казаков, раскулачиваниями и устроенными Голодоморами? А может, это было связано с политикой Сталина, который всех побывавших в плену отправлял в концлагеря? Можно ли представить такой процент предателей например в Финляндии, на которую напал СССР двумя годами ранее? Если нет – то почему? – все эти вопросы не задавались как в СССР, так и не задаются сейчас.

4. Почему СССР понес в войне такие ужасающие потери?

Еще один вопрос, который не поднимался в советские годы и не поднимается сейчас – а почему вообще СССР понес в годы войны столь огромные потери, полная цифра которых кстати неизвестна до си пор – называются ужасащие цифры от 20 до 40 и более миллионов. И тут снова хочется вспомнить страну, которая действительно готовилась воевать в обороне – Финляндию, которая за 4 месяца войны потеряла убитыми 25 тысяч солдат, нанеся врагу потери в отношении 1 к 7 – на каждого убитого финна пришлось 7 убитых красноармейцев.

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Советские же войска несли колоссальные потери вне зависимости от того, в обороне или в нападении они были задействованы – до 1943 года это соотношение было 1 к 10, после 1943-го – 1 к 5. Почему советские военачальники воевали столь бездарно, предпочитая закидывать врага трупами, а не более тщательно планировать операции, стремясь сберечь людей? Вы только вдумайтесь – из-за такого вот командования погибли десятки миллионов молодых людей – и эта демографическая яма ощущается в России еще и сегодня.

5. Чем на самом деле была Блокада Ленинграда, почему не эвакуировали Сталинград?

Собственно – это те вопросы, ответы на которые нет до сих пор, спустя уже 74 года после окончания войны. Через столько лет до сих пор никто не ответил на вопрос – чем на самом деле была Блокада Ленинграда, почему не эвакуировали тех, кто не был занят на производстве, почему в "спецстоловых" было все? Это очень неудобные вопросы для современной российской власти, один из депутатов которой недавно заявил что-то вроде – "пора бы нам проверить все самолеты Суперджет, в этот раз сгорели обычные люди, а вы представляете, что будет, если самолет с власть имущими загорится?". Никто не рассказыват всей правды о Блокаде потому, что сословное разделение людей на сорта существовало и тогда, и осталось сегодня.

Еще один неудобный вопрос по ходу боевых действий – почему не был своевременно эвакуирован Сталинград? Бои близ города и в самом городе продолжались почти полгода – а из города было эвакуировано всего около четверти населения – всего 100 тысяч человек из 400 тысяч. По одной из версий – город не эвакуировали потому, что "солдаты не будут защищать пустые здания". Это очень страшная версия, которая тоже говорит далеко не в пользу советской власти.

И это только два примера – таких неудобных вопросов по ходу войны можно задать очень и очень много – но сейчас этого никто не делает, предпочитая на 9 мая пить водку и кричать "можем повторить!"

6. Почему в России до сих пор не рассекречены архивы?

И наконец последний вопрос – почему в России, которая сейчас называет себя "страной-правопреемницей СССР", до сих пор засекречены военные архивы? Недавно Путин подписал приказ, по которому режим "секретности" распространяется на эти документы до 2050 года. Зачем это было сделано? Что может быть в этих архивах?

Во-первых, там могут быть реальные цифры потерь – которые могут оказаться еще больше и страшнее, чем все озвученные ныне цифры. Во-вторых – намного большими, чем сейчас принято считать, могут оказаться цифры коллаборационистов, перешедших на сторону врага. В третьих – в архивах может всплыть истинная роль НКВД в войне и несколько миллионов расстрелянных – которые погибли вовсе не от немецких пуль и снарядов, а от руки советской власти.

Я знаю, почему архивы до сих пор не открыты – потому что Вторая мировая война на территории СССР была на самом деле вовсе не тем, что рассказывала советская историография и пропаганда. И рассказывать мифы о "Великой Отечественной войне" – победа в которой как известно стала самым большим достижением современной России – будет уже далеко не так просто.

Лично для меня 8-9 мая – это дни памяти скорби о той чудовищной мясорубке, в которую были брошены целые народы в середине XX века и в которой погибли десятки миллионов людей, так и не увидевших будущего.

Празднуйте, если вам празднуется...

Автор: Максим Мирович

Источник: Live Journal

Смотрите видео о мифах про 9 мая:

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