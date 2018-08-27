Предмети за ніч вкрилися іржею: в окупованому Криму нове екологічне лихо
Жителі Армянська в окупованому Криму стривожені: металеві предмети в їхніх будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Користувачі соцмереж пишуть, що, ймовірно, це викиди з заводу "Кримський титан", і навряд чи вони корисні для здоров'я.
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Деякі дописувачі вже називають те, що відбулося "екологічною катастрофою".
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Люди скаржаться на алергічні реакції. За їхніми словами, окупаційна влада замовчує події.
Нагадаємо, це не перша екологічна проблема, з якою стикається окупований півострів. На початку місяця через посуху стан екології в Криму назвали катастрофічним.
Джерело: 24 Канал
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