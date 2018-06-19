Представили флагманський смартфон Oppo Find X з оригінальним дизайном: фото

19 червня компанія Oppo офіційно презентувала свій флагманський смартфон Find X. Однією з головних цікавинок цього пристрою є оригінальний дизайн.

Про це пише The Verge.

Так, інженери цікаво вирішили проблему "моноброви", створивши висувну конструкцію, в якій розміщені модулі основної і фронтальної камер, а також динамік. Ця висувна частина автоматично і дуже швидко відкривається після запуску камери.

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Oppo Find X отримав цікавий дизайн

Смартфон отримав 6,4 дюймовий AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2160 × 1080 пікселів) та співвідношенням сторін 18: 9. Екран займає 92.25% передньої панелі ґаджета. Апарат працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845 з графікою Adreno 630. Модель має 8 ГБ оперативної і до 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Oppo Find X без "моноброви"

Oppo Find X отримав подвійну основну камеру на 16 Мп і 20 Мп модулів. Фронтальна камера - 25 Мп. Смартфон підтримує функцію 3D-сканування особи для розблокування . Щоправда, сканера відбитків у смартфоні немає.

Ємність акумулятора становить 3730 мАг, він підтримує технологію швидкої зарядки.

Вартість смартфону наразі не повідомляють.

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