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      Представлення Селезньова гравцем "Малаги" затягується: названо причину

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      Представлення Селезньова гравцем Малаги відкладається
      Представлення Селезньова гравцем Малаги відкладається / ua-football.com

      Український футболіст Євген Селезньов досі не представлений гравцем іспанської "Малаги", з якою уклав контракт. "Анчоуси" перенесли представлення нападника збірної України.

      Селезньова сьогодні повинні були офіційно представити як гравця "Малаги", але його презентація відкладена до завтра.

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      За інформацією La Opinion de Malaga, Євген досі не представлений гравцем "Малаги" через розбіжності іспанського клубу з "Акхісаром" – попередній клуб українця.

      У "Малазі" сподіваються, що 33-річний Селезньов зможе взяти участь в найближчому матчі з "Сарагосою", який відбудеться 13 січня.

      Нагадаємо, що Селезньов прибув у Малагу 5 січня і вже встиг пройти медогляд. Гравець уклав контракт до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на два роки.

      Теги: Спорт Трансфери Євген Селезньов
      Джерело: 24 Канал
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