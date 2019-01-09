Представлення Селезньова гравцем "Малаги" затягується: названо причину

Український футболіст Євген Селезньов досі не представлений гравцем іспанської "Малаги", з якою уклав контракт. "Анчоуси" перенесли представлення нападника збірної України.

Селезньова сьогодні повинні були офіційно представити як гравця "Малаги", але його презентація відкладена до завтра.

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За інформацією La Opinion de Malaga, Євген досі не представлений гравцем "Малаги" через розбіжності іспанського клубу з "Акхісаром" – попередній клуб українця.

У "Малазі" сподіваються, що 33-річний Селезньов зможе взяти участь в найближчому матчі з "Сарагосою", який відбудеться 13 січня.

Нагадаємо, що Селезньов прибув у Малагу 5 січня і вже встиг пройти медогляд. Гравець уклав контракт до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на два роки.