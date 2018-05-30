16:08
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Представлено новий м'яч та гімн Ліги Європи

141 Читать новость на русском
Оновлення бренду Ліги Європи
Оновлення бренду Ліги Європи

Перед початком нового сезону, УЄФА вирішила оновити бренд Ліги Європи. Ключові елементи, такі як колір та логотип, залишилися без змін. Як і вигляд самого кубку. Однак тепер айдентика турніру отримала "гостріші риси".

Тепер у брендуванні Ліги Європи переважатимуть так звані "ламані лінії" та площини, які запозичені з ключових елементів трофею. В першу чергу – ковані сторони кубка, які сходяться під гострим кутом.

Читайте також: "Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футбол у Росії

Нові зміни і в дизайні м’яча турніру, на якому теж буде "енергетичний розряд".

Дизайн м'яча Ліги Європи

Новий дизайн Ліги Європи на матчах

Подбали в УЄФА і про новий гімн для турніру.

Сам логотип та кубок ж залишили без змін.

Кубок та логотип Ліги Європи

Нагадаємо, у Лізі Європи в сезоні 2018-2019 прийматимуть участь одразу три українські команди – полтавська "Ворскла" стартуватиме одразу з групового турніру. У той час як "Маріуполь" та луганська "Зоря" розпочинатимуть з матчів кваліфікації.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
2944
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук