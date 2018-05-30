Представлено новий м'яч та гімн Ліги Європи

Перед початком нового сезону, УЄФА вирішила оновити бренд Ліги Європи. Ключові елементи, такі як колір та логотип, залишилися без змін. Як і вигляд самого кубку. Однак тепер айдентика турніру отримала "гостріші риси".

Тепер у брендуванні Ліги Європи переважатимуть так звані "ламані лінії" та площини, які запозичені з ключових елементів трофею. В першу чергу – ковані сторони кубка, які сходяться під гострим кутом.

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Нові зміни і в дизайні м’яча турніру, на якому теж буде "енергетичний розряд".

Дизайн м'яча Ліги Європи

Новий дизайн Ліги Європи на матчах

Подбали в УЄФА і про новий гімн для турніру.

Сам логотип та кубок ж залишили без змін.

Кубок та логотип Ліги Європи

Нагадаємо, у Лізі Європи в сезоні 2018-2019 прийматимуть участь одразу три українські команди – полтавська "Ворскла" стартуватиме одразу з групового турніру. У той час як "Маріуполь" та луганська "Зоря" розпочинатимуть з матчів кваліфікації.