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Представлено рейтинг найшанованіших жінок та чоловіків світу в 2018 році

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Топ 20 найшанованіших людей 2018 року
Топ 20 найшанованіших людей 2018 року / Фото з відкритих джерел

Аналітична компанія YouGov опублікувало щорічне дослідження, в якому визначило жінок і чоловіків, якими в цьому році громадськість захоплюється найбільше.

Щороку експерти YouGov проводять масштабне міжнародне опитування, учасники якого оцінюють відомих особистостей.

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Цього року дослідження охопило 35 країн і понад 37 тисяч респондентів. До рейтинга найбільш шанованих особистостей світу увійшло 20 жінок і стільки ж чоловіків.

Топ-20 найшанованіших жінок світу в 2018 році виглядає так:

Анджеліна Джолі
Мішель Обама
Опра Вінфрі
Королева Єлизавета II
Хілларі Клінтон
Емма Вотсон
Малала Юсафзай
Ангела Меркель
Тейлор Свіфт
Мадонна
Айшварія Рай
Пріянка Чопра
Діпіка Падуконе
Галь Гадот
Тереза ​​Мей
Лю Іфей
Ян Мі
Фань Бінбін
Чжао Вей
Елізабет Воррен.

Топ-20 найшанованіших чоловіків світу в 2018 році виглядає так:

Білл Гейтс
Барак Обама
Джекі Чан
Сі Цзіньпін
Джек Ма
Володимир Путін
Далай-лама
Нарендра Моді
Амітабх Баччан
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Воррен Баффет
Девід Бекхем
Ілон Маск
Майкл Джордан
Папа Франциск
Дональд Трамп
Енді Лау
Реджеп Тайіп Ердоган
Імран Хан.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Володимир Путін Ілон Маск Білл Гейтс
Джерело: 24 Канал
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