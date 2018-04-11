Представлено рейтинг найшанованіших жінок та чоловіків світу в 2018 році
Аналітична компанія YouGov опублікувало щорічне дослідження, в якому визначило жінок і чоловіків, якими в цьому році громадськість захоплюється найбільше.
Щороку експерти YouGov проводять масштабне міжнародне опитування, учасники якого оцінюють відомих особистостей.
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Цього року дослідження охопило 35 країн і понад 37 тисяч респондентів. До рейтинга найбільш шанованих особистостей світу увійшло 20 жінок і стільки ж чоловіків.
Топ-20 найшанованіших жінок світу в 2018 році виглядає так:
Анджеліна Джолі
Мішель Обама
Опра Вінфрі
Королева Єлизавета II
Хілларі Клінтон
Емма Вотсон
Малала Юсафзай
Ангела Меркель
Тейлор Свіфт
Мадонна
Айшварія Рай
Пріянка Чопра
Діпіка Падуконе
Галь Гадот
Тереза Мей
Лю Іфей
Ян Мі
Фань Бінбін
Чжао Вей
Елізабет Воррен.
Топ-20 найшанованіших чоловіків світу в 2018 році виглядає так:
Білл Гейтс
Барак Обама
Джекі Чан
Сі Цзіньпін
Джек Ма
Володимир Путін
Далай-лама
Нарендра Моді
Амітабх Баччан
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Воррен Баффет
Девід Бекхем
Ілон Маск
Майкл Джордан
Папа Франциск
Дональд Трамп
Енді Лау
Реджеп Тайіп Ердоган
Імран Хан.