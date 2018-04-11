Представлено рейтинг найшанованіших жінок та чоловіків світу в 2018 році

Аналітична компанія YouGov опублікувало щорічне дослідження, в якому визначило жінок і чоловіків, якими в цьому році громадськість захоплюється найбільше.

Щороку експерти YouGov проводять масштабне міжнародне опитування, учасники якого оцінюють відомих особистостей.

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Цього року дослідження охопило 35 країн і понад 37 тисяч респондентів. До рейтинга найбільш шанованих особистостей світу увійшло 20 жінок і стільки ж чоловіків.

Топ-20 найшанованіших жінок світу в 2018 році виглядає так:

Анджеліна Джолі

Мішель Обама

Опра Вінфрі

Королева Єлизавета II

Хілларі Клінтон

Емма Вотсон

Малала Юсафзай

Ангела Меркель

Тейлор Свіфт

Мадонна

Айшварія Рай

Пріянка Чопра

Діпіка Падуконе

Галь Гадот

Тереза ​​Мей

Лю Іфей

Ян Мі

Фань Бінбін

Чжао Вей

Елізабет Воррен.

Топ-20 найшанованіших чоловіків світу в 2018 році виглядає так:

Білл Гейтс

Барак Обама

Джекі Чан

Сі Цзіньпін

Джек Ма

Володимир Путін

Далай-лама

Нарендра Моді

Амітабх Баччан

Кріштіану Роналду

Ліонель Мессі

Воррен Баффет

Девід Бекхем

Ілон Маск

Майкл Джордан

Папа Франциск

Дональд Трамп

Енді Лау

Реджеп Тайіп Ердоган

Імран Хан.