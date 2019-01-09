Представлено талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020: фото та відео
9 січня 2020 року стартують ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться в Лозанні (Швейцарія). За рік до початку змагань організатори представили офіційний талісман турніру. Ним стало гібридне звірятко Йодлі (Yodli).
Привітний та спортивний Йодлі символізує усе різноманіття учасників зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020.
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Над його дизайном працювали 140 студентів місцевої школи мистецтв та комунікацій.
Нагадаємо, найпрестижніший молодіжний форум, в якому візьмуть участь найсильніші юні олімпійці Планети віком 15-18 років у 8-ми видах спорту, відбудеться в Швейцарії з 9 по 22 січня.
Джерело: 24 Канал
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