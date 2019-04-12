"Представник ДНР" був сутенером "дівчат зі Сходу" у Франції: його арештували

У Франції підтвердили арешт голови так званого "представництва ДНР" в Марселі Юбера Файяра. Його підозрюють у сутенерстві.

Видання Le Monde підтверджує інформацію, яку раніше поширювали російські ЗМІ, про арешт Файяра. Чоловіку уже висунули звинувачення.

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Наразі Юбера Файяра утримують у в’язниці Е-Люїнь на південному сході Франції.

У 2007 році Файяр відкрив агенцію знайомств Love of Russia, яка зареєстрована за тією ж адресою, що і так зване "представництво ДНР".

Файяра затримали 2 квітня, а вже 4 квітня йому висунули звинувачення і одразу взяли під варту. Неназване джерело в судових органах згадує виданню про "дівчат зі Сходу, які повинні були на нього працювати".

Родичі Файяра мають іншу версію. Вони ствердужють, що чоловік втратив роботу і був обмеженим в фінансових умовах.

Разом з тим він зустрів жінку, українку. Не можу сказати, які у них були відносини, мене там не було. Але суть в тому, що вона запропонувала позичити йому якусь суму грошей,

– розповіли родичі.

До слова, в Україні більш ніж 500 осіб офіційно визнані жертвами торгівлі людьми у період з 2012 по 2018 роки. Найчастіше українці страждали від трудової та сексуальної експлуатації, а також у жертв вилучали органи і примушували до жебракування.