Представник премії Оскар анонімно розкритикував найгучніші фільми-номінанти

Член Американської кіноакадемії, яка визначає номінантів на престижну премію "Оскар", в інтерв’ю для іноземного видання анонімно розкритикував низку фільмів, які претендують на нагороду.

Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter, в якому опубліковано анонімне інтерв’ю.

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Найбільшу увагу представник кінопремії "Оскар-2018" приділив номінації "Найкращий фільм".

Номінація "Найкращий фільм року" 2018:



• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);

• "Темні часи" (режисер Джо Райт);

• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);

• "Пастка" (режисер Джордан Піл);

• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);

• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);

• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);

• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо);

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).

Свої негативні відгуки найперше він віддав фільму "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" Мартіна Макдонаха.

"В "Трьох білбордах…" немає ні краплі правди. Актори зіграли відмінно, але картина в цілому – всього лише британська версія Америки. Не думаю, що якщо я поїду в Еббінг, то побачу там щось подібне", – зазначив член кіноакадемії.

Щодо "Секретного досьє" Стівена Спілберга, то на думку анонімного співрозмовника, "Спілберг все ніяк не зійде зі свого чортового шляху".

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"Всі актори постійно щось роблять. Відчуття, ніби він подивився "Бердмена" і вирішив зробити те ж саме, тільки дати героям щось в руки, щоб вони це шарпали в кадрі. Це мене вбивало. Відмінна історія, але занадто "спілберголізована", – додав представник премії.



Кадр з фільму "Секретне досьє"

Він також додав, що йому не сподобалась екранізація однойменної книги "Назви мене своїм ім'ям" Луки Гуаданьїно, в якій "все виглядає так, як ніби 35- або 40-річний чоловік залицявся до 17-річного хлопчика". Критик зазначив, що це неправильно, і було б неправильним, навіть якщо б головні герої були гетеросексуалами.

Щодо "Дюнкерку" Крістофера Нолана, то анонімний представник премії вважає, що все виглядає відмінно, але йому не вистачило емоцій. "А чортове дзижчання літаків мене просто бісило", – додав він.

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"Пастка" Джордана Піла теж не особливо вразила члена Американської кіноакадемії: ""Пастка" – гарне забавне жанрове кіно, але я не побачив там того безлічі смислів, про який всі говорять".

Щодо "Леді-Птахи" Ґрети Ґервіґ, то все також вийшло не надто ідеально. Сама кінокартина аноніму сподобалась, однак рекламна кампанія себе зовсім не виправдала.

"Вони все занадто роздмухували – наприклад, багато сурмили про те, що сцену в аеропорту вони зняли одним кадром. Звичайно, ви ж знімали без дозволу!", – зауважив співрозмовник.



Кадр з фільму "Леді Птаха"

"Примарна нитка" Пола Томаса Андерсона на його думку могла б цілком стати переможцем "Оскара", але точно не в цьому році.

Честь останнім двом фільмам-номінантам на премію "Оскар" член кіноакадемії віддав стрічкам "Темні часи" Джо Райта і "Формі води" Гільєрмо дель Торо.

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Це весело, що сьогодні "Оскар" вручають за іншими критеріями, відмінним від тих, які брали до уваги за часів, коли я був дитиною, або хоча б 15 років тому. Тоді картини на кшталт "Форми води" навіть близько не претендували б на премію. Але сьогодні справи йдуть інакше: саме тому ми більше не голосуємо за такі фільми, як "Темні часи". "Форма води" хороша тим, що вона актуальна в широкому сенсі: вона розповідає про тему аутсайдерів взагалі, а не тільки про расизм, сексизм або чимось ще. Я вражений цим фільмом,

– підсумував анонімний критик та представник кіноакадемії.