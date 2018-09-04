Представник президента назвав причини викидів на заводі "Титан"

Ситуація на армянському заводі "Титан" загострилася через незадовільний стан обладнання, низьку якість сировини, людський фактор і хижацьке ставлення власників підприємств до населення і ресурсів.

Про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Борис Бабін.

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За його словами, вони використовують незаконно надані ресурси, зокрема Артезіанську воду з підконтрольної території України. Джерело викидів – це самі підприємства.

Окупанти використовують ситуацію для маніпуляції. В них є напівфейк, що причиною є відстійник, який висох. Вони дійсно підсихають, але це не основне джерело забруднення. Його використовують, щоб через певний тиск, обіцянки та погрози зробити класичний російський шантаж. Вони хочуть змусити нас дати їм воду, але не тільки для "Титану", а для всіх промислових підприємств,

– сказав Бабін.

Нагадаємо, наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині. 4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.