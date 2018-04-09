Представник Президента у Криму розповів, як екіпаж "Норда" може повернутися на півострів

Представник Президента України в АР Крим Борис Бабін розповів що моряки затриманого українського судна "Норд" можуть потрапити до окупованого Криму, якщо покажуть українські документи, які засвідчують їхню особу.

Про це він повідомив в ефірі 24 Каналу.

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"Проти екіпажу складено вже два адміністративних протоколи через незаконну спробу перетину українського кордону. Зараз вони вже можуть перетнути адміністративну межу і потрапити до окупованого Криму, як і будь-який громадянин України, якщо вони покажуть українські документи, які засвідчують їхню особу", – заявив Бабін.

Він додав, що зараз екіпаж затриманого судна знаходиться на території материкової України.

Екіпаж судна "Норд" знаходяться на материковій Україні, варто зазначити, що вони всі є громадянами України. І це є українське судно, яке б мало використовувати український прапор. Але воно незаконно використовувало прапор РФ та її дозвіл на вилов риби в Азовському морі,

– зазначив Представник Президента України в АР Крим.

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ. Вночі 8 квітня команда судна "Норд" спробувала покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині.