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Представник "ПриватБанку" розповів, наскільки безпечною є нова технологія Apple Pay

Актуальне інтерв'ю 252 Читать новость на русском

Запровадження нових прогресивних технологій дозволяє компаніям підніматися на більш високий рівень, вигравати конкуренцію та нарощувати прибутки. Про запровадження однієї з таких технології в банківській сфері – у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів керівник роздрібного бізнесу "ПриватБанку" Олексій Шабан.

Про запровадження ApplePay

– Відтепер можна сплачувати не тільки готівкою, не тільки пластиковою карткою, а й мобільним пристроєм Apple. Це може бути чи то iPhone AppleWatch другої-третьої серії. Працює дуже просто. Треба встановити додаток "Приват24", або для наших клієнтів, які вже користуються, поновити його. На екрані "Приват24" ви отримаєте запрошення: додати в ваш телефон будь-яку свою картку. Можна буде розраховуватись, не беручи картку.

Про популярність безготівкових платежів

Україна – 28-а країна, яка почала також використовувати таку технологію. І саме "ПриватБанк" став першим банком, за ким ця система працюватиме.

"Ця послуга буде користуватись попитом, увагою. Бо власники iPhone давно чекали, коли з'явиться можливість сплачувати "айфоном". Минулого року ми запустили GooglePay – можливість сплачувати завдяки Android", – пояснив Олексій Шабан. 

Про безпеку нової системи 

– Правило про те, що не можна повідомляти секретні коди, звісно, залишається. Безпечність посилюється в чому? В тому, що дані вашої картки, які додаються в телефон, шифруються. І навіть, якщо припустити, що ця інформація буде перехоплена шахраями, вони не зможуть розшифрувати дані і отримати доступ до вашого рахунку.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Актуальне інтерв'ю".

Теги: Новини України Націоналізація ПриватБанку Apple Техно Android
Джерело: 24 Канал
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