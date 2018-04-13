Представник Росії в ООН під час засідання Радбезу не виключив можливості війни між США та РФ

У Нью-Йорку відбулась закрита зустріч Радбезу ООН по Сирії, після якої постпред РФ Василь Небензя не виключив сценарію війни між Росією і США.

Члени Радбезу ООН на вимогу Болівії обговорили можливу ескалацію сирійського конфлікту у четвер, 12 квітня. Після зустрічі постпред Росії при ООН Василь Небензя не виключив можливості війни між Росією і США, повідомляє DW.

"Негайне пріоритет – це відвести загрозу виникнення війни", – зазначив Небензя.

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Відповідаючи на питання, чи має він на увазі війну між США і Росією, постпред РФ сказав: "На жаль, ми не можемо виключити жодних варіантів, оскільки бачили повідомлення, які виходять із Вашингтона".

Відкрите засідання призначене на 13 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.