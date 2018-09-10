Представник словацької делегації кричав "Росія, Росія" під час матчу проти України
Збірна України у другому матчі Ліги націй обіграла Словаччину (1:0). Гра проходила у Львові на "Арені-Львів" без глядачів. Втім, на грі були присутні журналісти і делегація від Словаччини. Під час матчу представник словацької делегації кричав "Росія, Росія".
Про це повідомив львівський журналіст Тарас Радюкін у своєму Facebook, пише Xsport.
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Нагадаємо, що УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо інцидентів та порушень, допущених під час матчу Ліги націй між Чехією та Україною.
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Джерело: 24 Канал
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