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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Представник словацької делегації кричав "Росія, Росія" під час матчу проти України

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Стадіон "Арена Львів"
Стадіон "Арена Львів"

Збірна України у другому матчі Ліги націй обіграла Словаччину (1:0). Гра проходила у Львові на "Арені-Львів" без глядачів. Втім, на грі були присутні журналісти і делегація від Словаччини. Під час матчу представник словацької делегації кричав "Росія, Росія".

Про це повідомив львівський журналіст Тарас Радюкін у своєму Facebook, пише Xsport.

Читайте також: Україна – Словаччина: відео голу та моментів матчу Ліги націй

Нагадаємо, що УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо інцидентів та порушень, допущених під час матчу Ліги націй між Чехією та Україною.

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Теги: Спорт Футбол Словаччина УЄФА Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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