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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Представник США при ООН заявила про нові можливі удари по Сирії

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Ніккі Хейлі
Ніккі Хейлі / Фото із соцмереж

Якщо сирійська влада ще раз наважиться використати хімічну зброю проти мирного населення, США завдадуть ще одного ракетного удару по країні.

Про це заявила посол США в ООН Ніккі Хейлі під час екстреного засідання Радбезу ООН щодо атаки по Сирії.

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"Сполучені Штати Америки не дозволять режимові Асада продовжувати використовувати хімічну зброю", – наголосила Ніккі Хейлі.

За її словами, Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо сирійський режим знову наважиться використати хімічну зброю, то Сполучені Штати будуть у повній бойовій готовності для удару.

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Хейлі також звинуватила Росію в захисті сирійського президента Башара Асада, а також у не змозі гарантувати, що хімічна зброя Сирії була знищена, як про це було домовлено у 2013 році.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Війна у Сирії Новини США Новини політики ООН
Джерело: 24 Канал
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