Представник Єврокомісії приїде в Україну для підписання програми макрофінансової допомоги

Заступник голови Європейської Комісії з питань євро та фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс візьме участь у підписанні програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу на суму в 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Візит Домбровскіса до Києва запланований на 13-14 вересня.

Представник Єврокомісії зустрінеться з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та виконувачкою обов’язків міністра фінансів Оксаною Маркаровою.

Це буде вже третій пакет фінансової допомоги ЄС Києву з 2014 року. Перший транш допомоги ЄС Україні на суму 1,6 мільярда євро надійшов Україні у 2014 році. Другий транш на 1,8 мільярдів євро — у 2015 році.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала мораторій на експорт лісу, підтримавши відповідні пропозиції глави держави до законопроекту про незаконне вивезення лісоматеріалів з України. Скасування мораторію на експорт лісу є умовою для надання Україні нової макрофінансової допомоги від ЄС на суму 600 млн євро.