11:39
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
20°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Представник Єврокомісії приїде в Україну для підписання програми макрофінансової допомоги

95 Читать новость на русском
Представник Єврокомісії приїде в Україну для підписання траншу на 1 млрд доларів
Представник Єврокомісії приїде в Україну для підписання траншу на 1 млрд доларів / Фото з відкритих джерел

Заступник голови Європейської Комісії з питань євро та фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс візьме участь у підписанні програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу на суму в 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Читайте також: П'ятий транш від МВФ: стан справ напередодні початку перемовин

Візит Домбровскіса до Києва запланований на 13-14 вересня.

Представник Єврокомісії зустрінеться з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та виконувачкою обов’язків міністра фінансів Оксаною Маркаровою.

Це буде вже третій пакет фінансової допомоги ЄС Києву з 2014 року. Перший транш допомоги ЄС Україні на суму 1,6 мільярда євро надійшов Україні у 2014 році. Другий транш на 1,8 мільярдів євро — у 2015 році.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала мораторій на експорт лісу, підтримавши відповідні пропозиції глави держави до законопроекту про незаконне вивезення лісоматеріалів з України. Скасування мораторію на експорт лісу є умовою для надання Україні нової макрофінансової допомоги від ЄС на суму 600 млн євро.

 

Теги: Новини політики Новини України Гроші Єврокомісія Євросоюз Європарламент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 вересня, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
9 вересня, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
9 вересня, 19:43 Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Як вилікувати рак в Україні
 12 лютого , 11:02
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Молодіжна збірна України мінімально програла Угорщині
 4 вересня 2016 , 17:42
Кім Кардаш’ян продає свій Range Rover за $600
 4 серпня , 17:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук