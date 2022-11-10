Представники Довженко-Центру фактично самі підтвердили протиправну роботу колишнього керівництва

Колектив Довженко-Центру у вівторок, 8 листопада, не допустив до приміщення Довженко-Центру нову в. о. генерального директора Юлію Каждан, яку минулого тижня призначило Держкіно.

Відео цих подій розміщено на фейсбук-сторінці самого Центру.

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Наскільки правомірними є такі дії, мають, очевидно, з'ясовувати відповідні органи. Втім, як пишуть ЗМІ, важливо, що самі ж співробітники Центру підтвердили деякі з побоювань Держкіно щодо незрозумілих рішень колишнього керівництва Центру.

Зокрема, за словами Марини Скирди, головного мистецтвознавця Музею кіно, "Держкіно не подобається, що Центром була проведена переоцінка майна і вартість будівель зросла. Замість того, щоб радіти, що державне підприємство нарощує свої обсяги, в Держкіно цим незадоволені. А це було зроблено для того, щоб не можна було продати задешево будівлю. Там вартість зросла в рази. Ми робили переоцінку, запрошували фірму. Ви ж розумієте, як зростає вартість квадратного метра в цьому районі...".

Але приміщення державного підприємства – це не квартира в житловому комплексі, яка за певних умов може здорожчати. Навпаки баланс невідремонтованих кімнат нежитлового призначення з кожним роком може тільки знижуватись, і ніяк інакше.

Є підстави припускати, що штучне збільшення вартості будівель було зроблено з метою створення видимості прибутковості Центру та приховування реальних збитків. Це при тому, що вказані приміщення перебувають у жахливому стані. В несучих стінах та підлозі приміщень Центру є тріщини. Окремі тріщини мають вкрай загрозливий, з точки зору безпеки експлуатації будівель, характер, та спостерігається тенденція до їх збільшення.

На балансі Центру також є споруда цивільного захисту (бомбосховище), яка є непридатною для використання, проте її вартість уже після початку повномасштабного вторгнення Росії значно збільшено, що зовсім ніяк не впливає на відновлення її функціонування. Ніяких заходів до його покращення стану приміщень не вживається.

Аудиту Довженко-Центру не уникнути

Як варіант, можна припустити, що простих співробітників використовують, аби відвернути увагу від чогось важливого. Від чогось, що знають тільки "їхні" керівники. Наприклад, від результатів перевірок діяльності Центру. Так, 22 березня 2021 року за результатами проведеної закупівлі був укладений договір № 22/03-2021 в особі колишнього генерального директора Козленка І.В з ФОП Хоптінська Т.С на послуги "оренди звукового та світлового обладнання" на загальну суму 326 500 гривень.

Відповідно до наданих тендерних документів, обладнання, яке пропонується в оренду, не нове, а термін використання його вже сягає 10 років і більше. Проте ще до підписання договору оренди та отримання "звукового та світлового обладнання" з тією ж ФОП Хоптінська Т.С. 09 березня 2021 року був укладений договір на обслуговування вищевказаного обладнання "Звукове та світлове оформлення заходів" на суму 49 900 гривень, що може свідчити про заздалегідь прийняте рішення про переможця торгів.

В подальшому наприкінці року, а саме 20 грудня 2021 року, за результатами проведеної закупівлі, укладено договір №20/12-2021 в особі вже в.о. генерального директора Гончарук О.Ю. також з ФОП Хоптінська Т.С. на загальну суму 452 725 гривень щодо оренди того ж обладнання.

Аналогічно, як у минулому році, а саме 18 лютого 2022 року, з ФОП Хоптінська Т.С. укладений договір "Звукове та світлове оформлення заходів" на суму 49 900 гривень. Проте відповідно до п.6.2 договорів оренди обладнання "в розмір орендної плати входить ремонт обладнання, технічне обслуговування обладнання, заміна комплектуючих, вигорання ламп, а також всі витрати, пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією обладнання".

Враховуючи вищевказане, укладання додаткових договорів у 2021 – 2022 роках "Звукове та світлове оформлення заходів" було явно необґрунтованим.

Тобто юридичного та економічного аудиту Довженко-Центру аж ніяк не уникнути, скільки "протестів" вони не влаштовували б.