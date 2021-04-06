Представники Московського патріархату на Одещині скаржаться, що 5G вбиває бджіл

Одеська єпархія УПЦ МП стверджує, що в області масово гинуть бджоли. Звинувачують у цьому перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження 5G.

Кажуть, що бджоли гинуть у пасіках храмів та монастирів Одеської єпархії УПЦ. Представники Московського патріархату висунули кілька версій таких подій.

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Чому гинуть бджоли, на думку представників Одеської єпархії

Запевняють, що "можна все списати на якийсь загальний вірус, який спіткав і бджолині сім'ї", однак звертають увагу на ігнорування основних санітарних норм і насичення "хімією" земель.

Ще однією з причиною, мовиться у дописі, є перенасичення мережами стільникового зв'язку та впровадження нових алгоритмів передачі стільникових даних, тобто 5G. Саме це, на думку представників, дезорієнтує комах і птахів в просторі.

Чи становить 5G небезпеку насправді

З появою цих нових технологій чимало людей занепокоїлись через ймовірні наслідки для здоров'я від радіочастотного випромінювання. Однак вчені згрупували результати 138 досліджень, які показали, що 5G не шкодить здоров'ю.

Зауважимо, в Україні 5G ще немає. Проте 11 листопада 2020 року Кабмін затвердив план впровадження нового стандарту зв'язку в Україні. Видавати ліцензії на користування радіочастотами планують з жовтня 2021 року.