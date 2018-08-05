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Представники Анджеліни Джолі прокоментували новину про звільнення адвоката

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / allworldreport.com

ЗМІ вибухнули новиною: адвокат Анджеліни Джолі відмовилась працювати з акторкою. Цю інформацію прокоментували представники знаменитості.

Як раніше повідомлялось, одна з найкращих адвокатів США з питань розлучення Лаура Вассер вирішила припинити співпрацю з Анджеліною Джолі. За словами інсайдерів TMZ, юрист вважає поведінку акторки "безглуздою та необґрунтованою", а саму Джолі – "отруйною" в словах та діях. Відтак Вассер припинила представляти зірку у суді.

Таку скандальну інформацію прокоментувала прес-секретар Анджеліни Джолі – Мінді Найбі. Як вона розповіла People, Лаура Вассер продовжить представляти інтереси акторки під час розлучення з Бредом Піттом. 

Я безпосередньо говорила з Лаурою. Історія, яку розповіли в TMZ неправдива. Вассер не збирається звільнятися ні зараз, ні в майбутньому,
– заявила Мінді Найбі. 

Не обійшли увагою й інформацію про те, що Анджеліна Джолі розпочала пошуки нової юридичної компанії. Інсайдери, наближені до акторки, спростували це. 

"Хтось неправильно витлумачив залучення сторонніх експертів. В даний момент головна проблема саме в цьому. Шлюборозлучний процес переходить на нову стадію", – пояснив інсайдер. 

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком. Однак Джолі продовжує вимагати повної опіки, не враховуючи розбіжностей із підлітком. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові розлучення Анджеліна Джолі Бред Пітт Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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