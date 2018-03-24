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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Представники КНДР і Південної Кореї знову зустрінуться: з'явилася інформація, коли та де

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Зустріч представників КНДР і Південної Кореї відбудеться на лінії розмежування в демілітаризованій зоны
Зустріч представників КНДР і Південної Кореї відбудеться на лінії розмежування в демілітаризованій зоны / Соцмережі

Північна Корея погодилась на пропозицію Південної провести переговори на високому рівні 29 березня. Захід відбудеться на лінії розмежування в демілітаризованій зоні.

Про це повідомляє інформаційна агенція Younhap з посиланням на заяву південнокорейського міністерства об’єднання.

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Зазначається, що під час перемовин сторони сподіваються визначити дату та місце проведення міжкорейського саміту, який Сеул і Пхеньян планували на кінець квітня. До слова, цей саміт буде третьою зустріччю між країнами на найвищому рівні – раніше очільники країн зустрічалися в 2000-му та 2007 роках.

За інформацією міністерства, прийдешні переговори відбудуться на лінії розмежування в демілітаризованій зоні в селі Панмунджом. Ініціативу провести перемовини саме там Південна Корея передала Північній Кореї через прикордонний канал зв’язку.

Як підкреслюється, Південну Корею на цих переговорах представлятиме міністр об’єднання Чо Мін Ген. Також з боку Сеула будуть присутніми представники адміністрації президента та Національної розвідувальної служби.

Натомість на чолі делегації Північної Кореї, яка також складатиметься з трьох осіб, буде голова Комітету мирного об’єднання Рі Сон Гвон.

Нагадаємо, на початку березня вперше за 7 років свого правління Кім Чен Ин провів у Пхеньяні переговори із представниками Південної Кореї.

Теги: Новини політики КНДР Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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