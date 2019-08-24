Представники культур світу зібралися у Львові: колоритні фото з фестивалю "Етновир"

Львів на декілька днів перетворився на мультикультурну столицю. Там розпочався міжнародний фестиваль "Етновир". Колективи із семи країн — Панами, Колумбії, Франції, Польщі, Латвії, Словенії та України демонструють свої культурні надбання.

У програмі фестивалю – колоритні виступи, неймовірні паради та показ мод в етностилі. На Музейній площі 22 серпня зібралися десятки людей у колоритних народних костюмах. Перед початком концерту вони співали.

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"Сьогодні тут — особлива атмосфера. Львів має старовинний вигляд, а наші костюми чудового його доповнюють. Дуже подобається це місто", – розповіла учасниця фестивалю з Франції.

Учасники "Етновиру" абсолютно різні, і головне для кожного колективу – показати культурне багатство власної країни.

Латвія розділена на декілька історичних районів. І у жителів кожного району є власне особливе народне вбрання. Окрім костюмів, ми продемонструємо й особливі танці. Адже у кожного району вони трішки відрізняються,

– зазначила учасниця фестивалю з Латвії Лаура.

Словенці приїхали на "Етновир" до Львова вперше і були вражені розмаїттям культур. І навіть, попри стримані костюми, дивували всіх універсальністю.

"Хусток в нас дуже багато, залежить від регіону, де словенці проживають. Костюми, які ми одягли, з району Ґориньська, там є багато гір, і тому наші костюми підходять до будь-якої погоди: теплого літа чи холодної зими", – пояснили учасники фестивалю зі Словенії Метиць і Аня.

Фото з фестивалю

До учасників приєднаються і екзотичні колективи з Панами та Колумбії. Разом вони виступатимуть на головній сцені на площі Ринок та на Музейній площі. "Етновир" завершиться у неділю спільним танцем усіх учасників. Програму фестивалю можна подивитися на сайті Львівської міської ради.