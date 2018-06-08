Представники націоналістичних організацій пояснили, чому знищили табір ромів

Представники "Національних дружин", котрі вчора знищили табір – вирішили поприбирати на місці погрому.

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.

Представники націоналістичних організацій запевняють, що у районі, навколо табору, де мешкали роми, був високий рівень злочинності і що люди, які жили у таборі дуже шкодили навколишньому середовищу.

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"До нас було багато звернень від місцевих жителів. Вчора представники нашої організації, разом з правоохоронцями прибули до ромів і домовилися, що вони протягом 24 годин покинуть табір. Вони покинули її раніше і ми почали прибирати, ще вчора ввечері", – розповів представник націоналістичної організації.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистить Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.



Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".



